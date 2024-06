Novia de Bill Belichick defiende su relación tras ser criticada en redes sociales

Jordon Hudson, novia de Bill Belichick, ha respondido sutilmente a las críticas sobre su relación con el famoso entrenador. Hudson, de 24 años, y Belichick, de 72 años, han sido objeto de controversia debido a la notable diferencia de edad entre ellos.

Hudson, quien hasta el momento no había comentado públicamente sobre su relación, recibió un comentario ofensivo en una publicación de Facebook de marzo. En este comentario, un troll en línea la llamó "cazafortunas con un viejo pedófilo". A pesar de la dureza de las palabras, Hudson optó por no responder directamente.

En cambio, Hudson mostró su apoyo a un defensor que comentó que ella es una "adulta legal". Hudson respondió a este comentario con un emoji de corazón, según lo revelado por el New York Post. El defensor de Hudson continuó diciendo: "¿Estás celoso porque no has logrado nada en la vida y sientes la necesidad de insultar a alguien que ni siquiera conoces?".

La relación entre Hudson y Belichick ha sido objeto de escrutinio desde que TMZ Sports reveló que la pareja ha estado junta desde 2022. La diferencia de edad entre ellos ha sido un punto central en las conversaciones y críticas.

Joshua Zuckerman, exnovio de Hudson de 64 años, ha defendido públicamente a Hudson. En una conversación con TMZ Sports, Zuckerman describió a Hudson como "sabia más allá de sus años". Comentó que se conocieron hace varios años y se unieron por su interés común en psicología, filosofía y naturaleza.

