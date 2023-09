Héctor Herrera arremete contra Orvañanos tras comentarios por su regreso al Tri

Héctor Herrera explotó en redes sociales, especialmente contra Raúl Orvañanos, a quien le contestó un post que había hecho sobre sus declaraciones defendiendo su postura de su regreso al Tri. Sin embargo, el jugador consideró que sacaron sus palabras de contexto, pareciendo que se lo decía a la afición.

"Estimado Raul… no saquemos de contexto lo que dije. No hablo de los mexicanos, hablaba de algunos medios mexicanos", expuso HH en Twitter. Ante este comentario, Orvañanos no ha respondido hasta el momento.

Héctor Herrera fue una de las sorpresas de la lista de Jaime Lozano para los próximos partidos de la Selección Mexicana. La convocatoria de 'HH' generó polémica, pues las redes sociales se inundaron de comentarios negativos contra el llamado del hoy jugador del Dynamo Houston.

Estimado Raul.. no saquemos de contexto lo que dije. No hablo de los mexicanos, hablaba de algunos medios mexicanos https://t.co/SBKMWXO1nD — Héctor Herrera (@HHerreramex) September 1, 2023

Es por eso que por lo que Herrera respondió a sus críticos, asegurando que la mayoría de ellos no saben lo que es jugar al futbol.

“Me imagino quiénes son los que dicen, pero los comentarios los tomas de quién viene. Hay gente en nuestro país que se sienten los Messi del futbol y creen que tienen el poder de palabra para decir quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, cuando ni siquiera han tocado una pelota en su vida. Es lo que vende y a la gente le gusta”, señaló el futbolista en entrevista con Hi Sports.

