Hija de Paco Jémez recuerda con 'vergüenza su cita con Piqué: 'No le debo respeto'

Nadia Jémez, hija de Paco Jémez, entrenador español que dirigió en México a Cruz Azul, reveló que tuvo un encuentro con Piqué, exjugador del Barcelona y de la Selección Española, en donde se sintió avergonzada por el comportamiento del exesposo de Shakira.

“Para mí, no ha sido una persona a la que yo le deba respeto, porque no se ha comportado bien con los demás. Lo voy a contar, una vez, iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal, ¿por qué?, pues no sé, le pareció correcto”, comentó Nadia, que siguió contando.

“Además, entró a 100 y pico kilómetros por hora en un parking y entonces, el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira, no puedes entrar así en el parking’. Le contestó de una manera (con gesto de desaprobación) ‘he, si vale, cómprate un amigo’ y yo diciendo ‘por favor, que me saquen de aquí, ¿qué hago aquí? No me lo podía creer, una vergüenza”, puntualizó Jémez.

Nadia Jemez hablando sobre Piqué. No es nada nuevo pero es una evidencia mas de la clase de persona que es Gerard. pic.twitter.com/irYu822v28 — Braitwey (@Guille_RCDE) June 6, 2023

Por último, Nadia expresó que fue la primera y única vez que se vio con Piqué, debido a que es “no es una persona que me inspire confianza”, señalando el comportamiento del exfutbolista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MODELO BRASILEÑA REVELA QUE PIQUÉ LE ENVIABA DESNUDOS CUANDO AÚN ESTABA CON SHAKIRA