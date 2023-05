Modelo brasileña revela que Piqué le enviaba desnudos cuando aún estaba con Shakira

Desde que Shakira y Piqué se separaron, varias supuestas infidelidades del exjugador de Barcelona a la cantante colombiana se han destapado, y ahora fue el caso de una modelo brasileña quien reveló que él la buscó cuando aún tenía una relación con la intérprete de 'TQM'.

Se trata de Suzy Cortez, quien es mejor conocida como 'Miss Bum Bum', que reveló para el diario NY que Piqué le mandaba mensajes subidos de tono y, de hecho, en una ocasión le preguntó cuánto le medía el trasero.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje. De regreso a Brasil me mandó un mensaje directo a mi Instagram, preguntándome cuándo volvería a Europa y preguntándome cuánto medía mi trasero”.

Asimismo, Miss Bum Bum reveló que el exjugador en múltiples ocasiones pretendió mandarle vuelos privados para reunirse con ella, pero que nunca reveló nada ante por respeto a Shakira, pues Piqué también le mandaba fotos desnudo.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora voy a contar todo lo que sé y que me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los habría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto. Shakira no merecía eso”.

Por último, Suzy Cortez reveló que solo dos jugadores del Barcelona no le mandaron mensajes. “Los únicos dos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan muchos a sus mujeres”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KEVIN DE BRUYNE Y SU EXPLOSIVO ENOJO CON GUARDIOLA EN EL JUEGO ANTE REAL MADRID: 'YA CÁLLATE'