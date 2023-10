¿Indirecta para Amaury Vergara? Álvaro Morales revienta a Chivas por perdonar a Alexis y Chicote: 'Con Angélica Fuentes no hubiera pasado'

Chivas hizo oficial las reincorporaciones de Alexis Vega, Cristián 'Chicote' Calderón y Raúl Martínez a los entrenamientos grupales de Chivas desde este miércoles. Algo que no paso desapercibido por Álvaro Morales.

El comentarista de ESPN, que es conocido por ser un detractor del Rebaño Sagrado, 'reventó' al club y de paso le mandó una indirecta a Amaury Vergara, pues consideró que con Angélica Fuentes esto no hubiera pasado.

"El club no tiene liderazgo, les vale, no hay autoridad, son unos agachones. Eso es lo que son. Si Angélica Fuentes, basado en el caso de la podóloga, fuera la dueña de las Chivas, hubiera tomado una decisión de valor. Pero ella no es la dueña", sentenció en ESPN.

Cabe la pena mencionar que fue por la mañana de este miércoles que los tres futbolistas del Rebaño arribaron a las instalaciones de Verde Valle para incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Paunovic y su cuerpo técnico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LANZAN TRÁILER DE 'FERRARI', LA ESPERADA PELÍCULA BIOGRÁFICA QUE ESTRENARÁ ESTE AÑO