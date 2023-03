Irarragorri tras críticas de Arturo Elías: 'Cuando quieras platiquemos y hacemos una mesa redonda'

Alejandro Irarragorri, respondió tras haber sido señalado por Arturo Elías Ayub sobre el haber arreglado todo para que Atlas no descendiera.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Grupo Orlegi, utilizó un tuit para invitar al director de América Móvil a dialogar de frente, donde decía: "Si no es cierto, no lo digas. Si no es tuyo, no lo agarres. Si no es Justo, no lo hagas. Y si no sabes , mejor cállate".

"Se me hace que traes otros datos mi estimado Arturo Elias, cuando tú quieras platiquemos y hasta hacemos una mesa redonda, ¿ te late ? Invita a tu ex socio, ya lo invité una vez a un debate y nomas no contestó", escribió Irarragorri.

Cabe mencionar que hasta el momento Arturo no ha respondido, sin embargo en días anteriores había opinado sobre la abolición del descenso y levantó sospechas de que esta decisión se debió para ayudar a los equipos de Alejandro, especialmente el Atlas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - OCHOA APARECIÓ EN EL XI IDEAL DE LA JORNADA 24 EN EL SERIE A