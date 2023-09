Jojo Offerman tras la muerte de Bray Wyatt: 'Él era todo lo que siempre quise'

A través de redes sociales, Jojo Offerman, luchadora de la WWE y presentadora de la misma, compartió una serie de fotos donde rindió homenaje a quien era su prometido, Bray Wyatt, el cual perdió la vida el pasado mes de agosto.

En su publicación, Offerman, escribió algunas emotivas palabras para su pareja Windham Rotunda.

"Extraño tanto al amor de mi vida que duele", escribió JoJo en Instagram. "Él era todo lo que siempre quise y todo lo que nunca supe que necesitaba, y se lo hice saber todos los días".

"Estoy muy agradecida de que me haya permitido amarlo ferozmente. Pero estoy tan afortunada de que él me amara ferozmente a cambio. Él fue y siempre será la mejor persona que conozco, mi mejor amigo y mi alma gemela".

"Windham realmente me dio un amor que durará toda la vida y, oh cariño, le agradezco por eso".

JoJo añadió que se asegurará de que sus dos hijos, Knash y Hyrie, sientan el amor que él sintió por ellos todos los días.

"Él era la única persona en el mundo con la que podía ser yo mismo sin pedir disculpas y no sólo lo aceptó, sino que lo amaba", continuó JoJo. "Lloro porque desearía que tuviéramos más tiempo, cariño, pero sonrío porque tuve la suerte de ser amado por ti en el tiempo que tuvimos".

Cabe mencionar que JoJo, comenzó a salir con Wyatt en 2017.

