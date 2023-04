Tras la gran actuación de Guillermo Ochoa este viernes frente al el Inter, el debate sobre el mejor arquero mexicano de todos los tiempos volvió a ponerse sabroso en las redes sociales. Memo tuvo 10 atajadas en la Jornada 29 de la Serie A y el portero del Salernitana fue elogiado por los medio italianos.

Contrario a lo que muchos hubieran pensado, Jorge Campos no se colocó a él mismo en la cima de dicha distinción, tampoco puso ahí al propio Ochoa. El Brody se decantó por su ídolo y referente, el ya fallecido Pablo Larios.

“Es una pregunta que se las he dicho mil veces, pero ustedes no vieron a Pablo Larios, mi ídolo, en paz descanse. Creo que ustedes casi no saben de la portería, si había un adelantado era Pablo Larios, jugando el área, saliendo a los centros”, dijo para La Última Palabra.

"SI HABÍA UN ADELANTADO ERA PABLO LARIOS" Invitado de lujo en #LUP. Jorge Campos habla sobre quién es el mejor portero de todos los tiempos y para él Pablo Larios lo es. "Es lamentable que los porteros actualmente no salgan" "Hay que ponerse al día" pic.twitter.com/P7r2WZi0w6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2023

“Creo yo que poca gente habla de Pablo Larios, es lamentable, todos nos vamos con que somos más populares, hay muchas redes sociales en este momento, hay aficiones donde son americanistas, unos son de las Chivas, de los Pumas... Creo que esa pregunta es difícil, hay estilos, hay épocas, y creo que para mí, con mucho respeto para todos, que digan, tuve la fortuna de verlo jugar, de estar cerca, de aprender cosas”, añadió. “Nunca vamos a tener problema en la portería y se los he dicho, el mejor, para mí, (Pablo) Larios”, sentenció el meta tres veces mundialista.

A sus 37 años, Ochoa sigue destacando en Europa, mientras que Campos lo hace con el micrófono en la mano.

