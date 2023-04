Guillermo Ochoa volvió a lucir con el Salernitana este sábado frente al Inter. El portero mexicano tuvo una actuación espectacular que le permitió a su conjunto arrebatarle el empate a uno de los mejores equipos de la Serie A.

"Creo que la atajada al tiro de Correa fue la más complicada del partido. El del tiro de Barella también era difícil, el de la línea. Los jugadores del Inter me han felicitado, están enfadados por el resultado, estamos contentos y felices por el punto importante agarrado. El equipo trabajó bien: logramos encontrar un buen gol con Candreva. Todo el equipo está trabajando muy bien", dijo para Sky Sports.

El canterano del América frenó remates de Romelu Lukaku, Joaquín Correa y Nicolò Barella, con lo que evitó que su equipo se fuera con la derrota. El total oficial fue de diez atajadas en el encuentro.

El portero mexicano de 37 años llegó esta temporada para apoderarse de la titularidad del equipo de Salerno y reconoció que actualmente se siente feliz de haber tomado la decisión de jugar en Italia donde estuvieron arqueros que lo inspiraron. Ochoa también reiteró que su intención es jugar en la Copa del Mundo del 2026.

"Salerno me está dando mucho, estoy muy feliz de jugar en el futbol italiano. Recuerdo cuando veía en la televisión a Toldo, Frey, Julio Cesar, Dida, Pagliuca. Era el mejor de Europa, jugar aquí es un valor añadido. Me gustaría llegar a jugar el próximo Mundial también, no será fácil, pero lo intentaremos", comentó.

