Indy, el perro de "Good Boy", hace historia al ganar el Premio Astra 2026

El can se convierte en el primer actor animal en ganar una categoría principal en la edición de los Astra Film Awards 2026

Un protagonista inesperado conquistó uno de los premios más importantes del cine: un perro fue reconocido con un galardón de actuación en una categoría tradicionalmente dominada por humanos.
Indy, el perrito protagonista del thriller noruego "Good Boy". | IG: goodboy.film
Laura Reyes Medrano
10 de Enero de 2026

Indy, el perro protagonista de la película de terror Good Boy, ganó el Premio Astra 2026 a la Mejor Actuación en una película de terror o suspenso, en un momento inédito en la historia de la premiación. Los Astra Film Awards, organizados por la Hollywood Creative Alliance (HCA), reconocen lo mejor del cine internacional, y en esta edición, el peludo actor superó a intérpretes humanos en una de las categorías principales

Good Boy
Good Boy

¿Quién es Indy?

Indy es un Retriever de Nueva Escocia, reconocido por su pelaje rojizo y una línea blanca en el rostro. Su actuación en Good Boy fue aplaudida por la crítica debido a su capacidad para transmitir miedo, alerta, protección y lealtad, elementos clave dentro de la narrativa.

Un hito en los premios cinematográficos

Indy se convirtió en el primer animal en ganar un Premio Astra en una categoría de actuación junto a figuras del cine. Su papel en Good Boy —una película de terror narrada desde la perspectiva del perro mientras intenta proteger a su dueño de presencias sobrenaturales— fue destacado tanto por el público como por la crítica.

La cinta Good Boy, dirigida por Ben Leonberg, se estrenó en 2025 y llamó la atención por su enfoque narrativo original y la capacidad del animal para transmitir emociones que conectan con la audiencia. 

¿Contra quién compitió Indy en Mejor Actor?


Los nominados a Mejor Interpretación en una Película de Terror o Suspenso fueron:

  • Alfie Williams – 28 Años Después (Sony Pictures)

  • Alison Brie – Together (Neón)

  • Ethan Hawke – Teléfono Negro 2 (Universal Pictures)

  • Sally Hawkins – Bring Her Back (A24)

  • Sophie Thatcher – Companion (Warner Bros.)

¿De qué trata Good Boy?

Good Boy es un thriller noruego psicológico centrado en la relación entre Indy y su dueño, Todd, en medio de situaciones paranormales.

La historia inicia tras un incidente en el que Todd escupe sangre mientras Indy fija la mirada hacia una esquina vacía.
A partir de ahí, ambos se mudan a una casa en el bosque heredada del abuelo del protagonista, donde surgen sombras, ruidos y presencias inexplicables.

La crítica ha destacado:

  • La naturalidad de las reacciones del perro ante lo sobrenatural

  • Su presencia como motor de tensión

  • La conexión emocional con el protagonista humano

La película combina terror emocional y suspenso atmosférico.

 

La victoria de Indy marca un momento histórico para la industria cinematográfica, demostrando que el talento actoral puede manifestarse en formas creativas más allá de lo convencional. 

