Indy, el perro de "Good Boy", hace historia al ganar el Premio Astra 2026

Indy, el perro protagonista de la película de terror Good Boy, ganó el Premio Astra 2026 a la Mejor Actuación en una película de terror o suspenso, en un momento inédito en la historia de la premiación. Los Astra Film Awards, organizados por la Hollywood Creative Alliance (HCA), reconocen lo mejor del cine internacional, y en esta edición, el peludo actor superó a intérpretes humanos en una de las categorías principales
¿Quién es Indy?
Indy es un Retriever de Nueva Escocia, reconocido por su pelaje rojizo y una línea blanca en el rostro. Su actuación en Good Boy fue aplaudida por la crítica debido a su capacidad para transmitir miedo, alerta, protección y lealtad, elementos clave dentro de la narrativa.
Un hito en los premios cinematográficos
Indy se convirtió en el primer animal en ganar un Premio Astra en una categoría de actuación junto a figuras del cine. Su papel en Good Boy —una película de terror narrada desde la perspectiva del perro mientras intenta proteger a su dueño de presencias sobrenaturales— fue destacado tanto por el público como por la crítica.
La cinta Good Boy, dirigida por Ben Leonberg, se estrenó en 2025 y llamó la atención por su enfoque narrativo original y la capacidad del animal para transmitir emociones que conectan con la audiencia.
¿Contra quién compitió Indy en Mejor Actor?
Los nominados a Mejor Interpretación en una Película de Terror o Suspenso fueron:
Alfie Williams – 28 Años Después (Sony Pictures)
Alison Brie – Together (Neón)
Ethan Hawke – Teléfono Negro 2 (Universal Pictures)
Sally Hawkins – Bring Her Back (A24)
Sophie Thatcher – Companion (Warner Bros.)
¿De qué trata Good Boy?
Good Boy es un thriller noruego psicológico centrado en la relación entre Indy y su dueño, Todd, en medio de situaciones paranormales.
La historia inicia tras un incidente en el que Todd escupe sangre mientras Indy fija la mirada hacia una esquina vacía.
A partir de ahí, ambos se mudan a una casa en el bosque heredada del abuelo del protagonista, donde surgen sombras, ruidos y presencias inexplicables.
La crítica ha destacado:
La naturalidad de las reacciones del perro ante lo sobrenatural
Su presencia como motor de tensión
La conexión emocional con el protagonista humano
La película combina terror emocional y suspenso atmosférico.
La victoria de Indy marca un momento histórico para la industria cinematográfica, demostrando que el talento actoral puede manifestarse en formas creativas más allá de lo convencional.