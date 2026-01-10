Indy, el perro de "Good Boy", hace historia al ganar el Premio Astra 2026

Indy, el perro protagonista de la película de terror Good Boy, ganó el Premio Astra 2026 a la Mejor Actuación en una película de terror o suspenso, en un momento inédito en la historia de la premiación. Los Astra Film Awards, organizados por la Hollywood Creative Alliance (HCA), reconocen lo mejor del cine internacional, y en esta edición, el peludo actor superó a intérpretes humanos en una de las categorías principales

¿Quién es Indy?

Indy es un Retriever de Nueva Escocia, reconocido por su pelaje rojizo y una línea blanca en el rostro. Su actuación en Good Boy fue aplaudida por la crítica debido a su capacidad para transmitir miedo, alerta, protección y lealtad, elementos clave dentro de la narrativa.

Un hito en los premios cinematográficos

Indy se convirtió en el primer animal en ganar un Premio Astra en una categoría de actuación junto a figuras del cine. Su papel en Good Boy —una película de terror narrada desde la perspectiva del perro mientras intenta proteger a su dueño de presencias sobrenaturales— fue destacado tanto por el público como por la crítica.

La cinta Good Boy, dirigida por Ben Leonberg, se estrenó en 2025 y llamó la atención por su enfoque narrativo original y la capacidad del animal para transmitir emociones que conectan con la audiencia.

¿Contra quién compitió Indy en Mejor Actor?



Los nominados a Mejor Interpretación en una Película de Terror o Suspenso fueron:

Alfie Williams – 28 Años Después (Sony Pictures)

Alison Brie – Together (Neón)

Ethan Hawke – Teléfono Negro 2 (Universal Pictures)

Sally Hawkins – Bring Her Back (A24)

Sophie Thatcher – Companion (Warner Bros.)

¿De qué trata Good Boy?

Good Boy es un thriller noruego psicológico centrado en la relación entre Indy y su dueño, Todd, en medio de situaciones paranormales.

La historia inicia tras un incidente en el que Todd escupe sangre mientras Indy fija la mirada hacia una esquina vacía.

A partir de ahí, ambos se mudan a una casa en el bosque heredada del abuelo del protagonista, donde surgen sombras, ruidos y presencias inexplicables.

La crítica ha destacado:

La naturalidad de las reacciones del perro ante lo sobrenatural

Su presencia como motor de tensión

La conexión emocional con el protagonista humano

La película combina terror emocional y suspenso atmosférico.

La victoria de Indy marca un momento histórico para la industria cinematográfica, demostrando que el talento actoral puede manifestarse en formas creativas más allá de lo convencional.