Josh Cavallo, jugador del Adelaide de Australia, le pide matrimonio a su novio en el estadio

Este miércoles Josh Cavallo, jugador australiano del Adelaide United, rompió el internet cuando se dieron a conocer las imágenes en donde el lateral le propuso matrimonio a su pareja en la cancha del estadio del equipo al que pertenece.

Mediante un comunicado, Josh Cavallo agradeció a toda la organización del Adelaide United por permitirle el uso de las instalaciones del club para la propuesta de matrimonio hacia su pareja.

“Empiezo este año con mi prometido. Gracias @adelaideunited por ayudar a configurar esta sorpresa. Tu apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el futbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida auténticamente", se lee en la publicación.

Cavallo fue el primer jugador de futbol profesional en declararse abiertamente homosexual, algo que (en palabras del propio jugador) se sintió como una liberación, así lo confirmó el australiano mediante un video que compartió en sus redes sociales.

