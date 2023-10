Juan Carlos Gabriel De Anda sobre David Faitelson: "Un hombre sin raíces"

Juan Carlos Gabriel de Anda, hermano del también exfutbolista Francisco Gabriel, salió en 'defensa' de David Faitelson mediante un short de YouTube donde, aprovechando la oportunidad, le tiró con todo al comentarista deportivo ante su salida de ESPN

El hermano el exfutbolista de Pachuca aseguró que no habría que sorprenderse pues 'David no tiene raíces' y que ahora, por mostrar realmente quién es 'sale a defenderlo'

"Me van a disculpar, pero ahora sí lo voy a tener que defender, su premisa es: 'yo nunca iría a Televisa porque yo sé cuáles son mis raíces', ese es el problema con David, siempre ha querido hablar del judaísmo como su religión cuando no lo toma por ley, nunca pregona sus raíces cubanas, habla de su pasaporte israelí, pero nunca presentó su servicio allá y reniega de México, entonces es así… David está haciendo lo que tiene que hacer, está siendo David, ahora sí lo tengo que defender, David no sabe cuáles son sus raíces", comentó

Estas palabras vienen a colación a las declaraciones de David Faitelson, mismas en las que aseguró que él nunca trabajaría para Televisa, algo que terminará haciendo cuando termine este mes de octubre.

'PEDRADA' DE PACO GABRIEL A FAITELSON

Esta noche, en la previa al arranque de Futbol Picante, Paco Gabriel de Anda compartió una imagen en su cuenta de Twitter donde, debido a las recientes declaraciones y al movimiento de David Faitelson, publicó el siguiente mensaje.

"Ya estamos en Futbol Picante, siempre un gusto estar junto a los mejores", arrobando a Mauricio Ymay, Jorge Pietrasanta, Hugo Sánchez y a José Ramón Fernández.

