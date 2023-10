Una nueva polémica se dejó ver en las redes sociales teniendo como protagonistas a los periodistas deportivos David Faitelson y Christian Martinoli.

Todo comenzó por un mensaje en donde Faitelson aduló al delantero del América, Henry Martin, quien tuvo un gran partido en la goleada del América 4-0 sobre Pachuca.

Tras el mensaje de Faitelson resaltando las cualidades de Henry, apareció Christian Martinoli con un mensaje en doble sentido al experiodista de ESPN: "Ya tan rápido".

Henry Martín es un “fuera de serie”. Mete goles, es generoso con el compañero, no es envidioso y deja hasta la última gota de sudor en la cancha…

Muy bien, @HenryMartinM, cada día eres más “capitán” del América… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 4, 2023

Y a partir de ahí comenzó una serie de publicaciones entre ambos, en donde por un lado Faitelson se defendió del señalamiento y publicó lo siguiente:

"¿No te gusta Henry Martín? A mí sí. No te equivoques, Martinoli… Soy y seré el mismo que conociste en la redacción trabajando de forma honesta y leal… Y no pienso cambiar… Guárdate las insinuaciones y el doble sentido para otros. No para mí…", señaló Faitelson.

A lo que contestó Martinoli: "¿Cuál insinuación David Faitelson? Así como yo le voy al Toluca. Tú le vas al América de toda la vida. Tan simple como eso".

Mientras que en otra publicación, David Faitelson cuestionó a Martinoli qué si también se iba a ir el periodista deportivo Antonio Rosique a TUDN, a lo que Martinoli respondió que "Exatlon los destroza a ustedes en horario".

Finalmente, Faitelson pidió a Martinoli que no coma ansias, ya que se podrán ver proximamente en los ratings.

