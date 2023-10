Faitelson confiesa que la decisión más difícil de su carrera fue dejar TV Azteca y no ESPN

David Faitelson contó que su salida de ESPN no ha sido la decisión más difícil de su carrera, pues aseguró que le costó más abandonar TV Azteca.

En entrevista en el programa Desencajados de Caliente TV, el periodista contó cómo fue que se optó por cambiar de aires, todo esto tras la salida de José Ramón Fernández de la televisora.

Faitelson señaló que se sentía "muy incómodo", ya que mucha gente criticaba a Joserra y era algo que él no toleraba, por lo que habló con Ricardo Salinas y se marchó a ESPN.

"La decisión más difícil de mi vida fue cuando dejé TV Azteca, me costó muchísimo trabajo. Veníamos de una época de desgaste con José Ramón y era una época en la que yo caminaba por Azteca y la gente hablaba mal de él. Yo me sentía muy incómodo y le dije a mi esposa: 'Yo no puedo seguir aquí'", explicó.

