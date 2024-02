Juan Otero, ex de Santos y América, visitó un proyecto de acogida de migrantes Gijón

El exjugador de Santos y América en la Liga MX, Juan Otero, visitó este miércoles la sede de la Cruz Roja en Gijón para charlar con los jóvenes de un proyecto de acogida para inmigrantes en situación de vulnerabilidad que depende de la Consejería de Servicios Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

Otero charló con un grupo de jóvenes, de los cuales algunos son recién llegados a Asturias y que están recibiendo ayuda de la Cruz Roja para su inserción social en el país. "De pequeño, en la zona de Colombia de donde soy, había mucha violencia. A veces escuchabas disparos y te asustabas mucho. Dejé los estudios y me volqué en el fútbol. Dejé mi casa, a mis padres".

"Lo di todo, fui a buscar mi sueño, con mucho sacrificio. Estoy agradecido por todo lo que tengo. Ahora puedo ayudar a mis hermanos a estudiar”, relató el colombiano en la charla a la cual también asistieron menores participantes del proyecto de Promoción del Éxito Escolar. También estuvo presente el director de gestión geportiva de Real Sporting, Gerardo García.

“Me gustaba estudiar y me gustaba el fútbol. Jugaba en el pueblo, descalzo, en tierra. Me vio un ojeador y me llevó a la ciudad, y así empecé. A los 14 años empecé en mi primer club”, resumió con emoción el delantero colombiano. “Con diez años, con once, ayudaba a mi padre en la mina. Dejé a mi familia, pero volví a casa a ayudar".

"Luego un representante me abrió otra vez el camino del fútbol. Con 17 años fui a La Coruña, después a Francia. Ahora puedo ayudar a mi familia. Mi familia es mi mayor motivación”, relató Otero, que llegó a Real Sporting en 2022. Al respecto, relató que Álvaro Fidalgo, futbolista de Mareo y actualmente de América, le habló grandes cosas de la institución rojiblanca.

"Me dijo que era una familia. Estoy feliz de estar en Gijón. Aquí me siento como en casa" y añadió que cuando juegan de locales "siente un cosquilleo en el estómago al ver a tanta gente apoyando”. Otero firmó autógrafos, se hizo fotografías y se fue agradecido por una tarde muy especial con personas que vieron en él un ejemplo para seguir adelante.

