Juan Román Riquelme 'explota' y deja entrevista con ESPN

La polémica en el futbol argentina, y más lo que genera Boca Juniors, es algo incomprensible y este lunes Juan Román Riquelme protagonizó un momento incómodo durante una entrevista con el programa 90 minutos de la cadena televisiva ESPN.

Riquelme, que se encontraba en un enlace en vivo con el programa que conduce Sebastián 'El Pollo' Vignolo, estaba respondiendo a un cuestionamiento de Vignolo mientras degustaba de su mate, cuando Diego Fucks interrumpió a Román, quien no estuvo de acuerdo con la intervención del periodista y decidió terminar con la entrevista.

Juan Román Riquelme ABANDONÓ LA NOTA en ESPN luego de este cruce con Diego Fucks.pic.twitter.com/9egGzSXrfV — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 20, 2024

En el segmento se aprecia cuando Riquelme se queja de que nadie reconoció que Boca Juniors le permitió a sus jugadores representar a la Selección de Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, a los que Diego Fucks le contestó ''Prendé la tele entonces, porque acá se dijo, acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien", habló Fucks hasta que fue interrumpido por Riquelme.

"Estoy hablando, pará, pará, Sebastián, estoy hablando, si ese señor me va a hablar, yo prefiero no hablar más, te mandó un abrazo grande Sebastián, porque ese señor cada vez que habla, habla mal, te mando un beso grande, a mí no me reta ni mi viejo, un beso grande Sebastián", dijo Riquelme hasta el momento en el que dejó la entrevista.

Al final, 'el Chavo' Fucks comentó que todo lo que dijo Román fue una mentira y que no iba a dejar que se saliera con la suya, esto, después de que se cortó la comunicación con el Presidente de Boca Juniors.

