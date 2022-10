Julio César Chávez contó una anécdota con Checo: 'Me dio un ride y le dije bájame cab...'

Sin lugar a duda Sergio ‘Checo’ Pérez es el deportista mexicano del momento, por encima de boxeadores o futbolistas. Es por eso que la leyenda Julio César Chávez recordó una anécdota que tuvo con el piloto mexicano hace muchos años, cuando ya se le veían sus dotes como conductor.

El César del boxeo confesó que sintió miedo cuando se subió a un auto junto a Checo, pues pensaba que podían estrellarse por las altas velocidades.

“Yo a Checo lo conozco desde hace mucho, cuando estaba chico, apenas empezaba todavía no entraba la Fórmula Uno.

Un día me dio un ride, me dio una vuelta en el autódromo como 250 km/h y le dije una grosería, me quedo viendo y le dije bájame cab… porque nos vamos a estampar me dijo ‘uuuuuuy’ y me le bajé. Ya no lo he saludado”, contó Chávez en entrevista con ESPN.

Julio César Chávez pide el Premio Nacional del Deporte para Checo Pérez. ¡Ojo con la anécdota que contó cuando se conocieron ANTES DE QUE FUERA PILOTO DE FÓRMULA 1! Recuerda que la serie de Checo se estrena el próximo 4 de noviembre, solo en #StarPlusLA. pic.twitter.com/KaMnmBmA62 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 20, 2022

Además, Julio César reconoció que hoy por hoy Checo es un ídolo en México, por lo que se merece todo: “Checo ha hecho un gran trabajo la verdad, es increíble lo que ha hecho y creo se merece todo ahorita”, finalizó.

