Lionel Messi: Le dio una entrevista a Pablo Giralt quien se puso a llorar de la emoción a media charla

Pablo Girat cumplió el sueño de su vida al entrevistar uno a uno a Lionel Messi, tal fue la emoción que en el final de la charla no aguantó el sentimiento y se soltó a llorar, al tiempo que el jugador no supo reaccionar y solo le dio unas palmaditas.

“Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda mi vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón”, le dijo el relator al astro argentino.

“Gracias a vos. A mí me emociona poder llegar así a las personas en la Argentina o el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico o la persona; que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de la pantalla y yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí en mi carrera”, respondió Messi.

Al terminar la charla en la que Girat le mostró muchas de sus narraciones a Lio, le agradecido con un post en redes sociales, en donde se mostró agradecido con la vida por cumplir un sueño.

Este momento de la charla es genial. La emoción de Giralt. Messi sin saber cómo reaccionar y se tira para atrás en el sillón como un nene

“Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables. Ayer cumplí un sueño. Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar. Mi camino profesional se cruzó -ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado”, escribió.

