Paco Gabriel de Anda critica a Memo Ochoa: "Así te va a atacar Polonia"

El pasado miércoles las Águilas del América perdieron 2-1 ante los Diablos Rojos de Toluca, destacando sobre todas las acciones el error de Guillermo Ochoa en la salida durante el primer gol del equipo mexiquense.

Tras la polémica por las declaraciones de Christian Martinoli en entrevista con Enrique Garay sobre las deficiencias de Paco Memo las redes sociales se incendiaron por el error del arquero azulcrema, tras la equivocación del mexicano Paco Gabriel de Anda se unió a las criticas contra el cancerbero americanista.

Durante el programa postpartido de Futbol Picante en ESPN el exfutbolista analizó el error de Ochoa asegurando que, independientemente de este partido, así te van a atacar en la Copa del Mundo que arrancará en menos de un mes.

"Lo de Ochoa, yo entiendo que no es su fuerte salir, pero no lo puedes hacer así. No se trata de hacer leña del árbol caído, pero ¿Así va a salir de Ochoa con Lewandowski? Ni siquiera es que tarde, sale con temor la deja ahí, no puede un tipo de la jerarquía de Ochoa salir como salió esta noche", comentó De Anda.

México arrancará su participación en la Copa del Mundo ante Polonia el próximo 22 de noviembre, este encuentro será el primero del Grupo C y representará la tercer Copa del Mundo que juega Ochoa y la quinta a la que asiste.

