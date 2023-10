Julio César Chávez Jr. reveló el por qué se grabó usando tacones

El boxeador Julio César Chávez Jr. decidió aclarar la controversia inesperada durante la pandemia después de que un video en el que aparecía usando tacones y caminando como en una pasarela se volviera viral en las redes sociales, provocando una ola de críticas y burlas en su contra.

Chávez Jr. tomó la decisión de abordar el tema en un video, explicando que la grabación inicial se trataba de una simple broma familiar destinada a aligerar el ambiente en el hogar. Según sus declaraciones, sus hijos y su ex esposa, Frida Muñoz, lo animaron a llevar a cabo la divertida grabación como un acto de unión familiar durante esos días.

"Lo de los tacones fue una cosa increíble, pregúntenle a Frida y a los niños. Yo no quería hacerlo. Yo lo hice solamente una vez, porque me dijeron las niñas, pero me dio mucha pena. Yo jamás creí que algo así fuera a pasar y nunca imaginé este mundo", admitió Chávez Jr. durante su declaración.

El boxeador expresó sorpresa ante la magnitud que tomó el video, y reconoció la falta de previsión sobre las posibles repercusiones de la publicación en el mundo digital y en las redes sociales.

A pesar de las reacciones iniciales, Chávez Jr. espera que la comprensión sobre el contexto de la grabación familiar pueda ayudar a mitigar las críticas y permitir que el público comprenda que el video se realizó en un contexto privado y de entretenimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KUNO BECKER REVELÓ RECIBIR CONSEJOS DE FUTBOL DE BECKHAM PARA LA PELÍCULA 'GOL 2'