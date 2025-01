Karina ‘Chapis’ Herrera anuncia su salida de TUDN

Las bajas y altas no solo acapara reflectores en los diversos equipos de la Liga MX en el mercado invernal sino también en las televisoras.

Karina ‘Chapis’ Herrera dio a conocer su salida de TUDN luego de varios años como reportera cubriendo especialmente los partidos de Chivas en Univisión Deportes.

La noticia se dio a conocer gracias a una pregunta que le hizo una seguidora a través de redes sociales, en donde expuso que lamentablemente fue parte del recorte que se vivió en el interior de la empresa junto a otros compañeros.

Así dio a conocer Karina Herrera su salida de TUDN

“Hola Chapis ya no trabajas en Univisión”, fue preguntada a lo que respondió: ”Hola Olivia, No, me tocó ser parte del reciente recorte y al igual que varios compañeros ya no estamos en Univisión (ahora TUDN) pero sigo colaborando con Víctor ‘El Niño’ en A Nivel de Cancha”.

La reportera y fan del Rebaño Sagrado resaltó que el programa junto a otro exintegrante de Televisa es independiente: “Es independiente y ahí tengo ya más del año como invitada o colaboradora, como quieras llamarlo”.

El recorte de personal en TUDN

Cabe mencionar, que desde principios del 2024 se dio la salida de Moisés Muñoz, Marco Antonio Rodríguez, Félix Fernández, Xavi Sol, entre otros, dijeron adiós.

