Porto tiene problemas económicos y le será difícil fichar: periodista portugués

A falta solamente del anuncio oficial, Martín Anselmi se convertirá en el nuevo entrenador de Porto, pero el entrenador argentino se enfrentará a una situación muy diferente a la que vivía en México, pues en el ‘Dragao’ tendrá problemas económicos para fichar como lo hacía en Cruz Azul.

Cuando se supo de la salida de Anselmi al futbol europeo comenzó a circular información sobre las intenciones del entrenador argentino de llevarse a futbolistas de Cruz Azul al Porto, pero esta operación luce complicada debido a que el club no cuenta con la solvencia económica para permitirse muchos fichajes este mercado invernal y la situación financiera no apunta a mejorar en verano.

David Novo quien periodista de Record Portugal sostuvo una charla con RÉCORD+ donde detallo la situación actual del nuevo club de Martín Anselmi, donde señaló que los problemas deportivos para el Porto vienen acompañados de problemas financieros, ya no es el club que tenía el poderío económico hace unos años y los grandes fichajes se ven complicados para la institución.

“Porto no tiene mucho dinero para fichar jugadores al menos en este mercado de invierno y no sé si será fácil para Anselmi fichar a jugadores de Cruz Azul. Porto tiene problemas económicos, no es el mismo club, tiene problemas económicos y ya no tiene el dinero que tenía, entonces yo creo que el mercado de fichajes no se van a firmar jugadores ni de Cruz Azul ni de otras ligas”, informó David Novo.

Jugadores de Cruz Azul que suenan para ir al Porto

Los nombres de La Máquina que sonaron para llegar al Porto de la mano de Martín Anselmi fueron el Kevin Mier, Erik Lira y ‘Charly’ Rodríguez, pero la situación contractual de estos futbolistas no es a misma y esto podría facilitar o complicar su llegada al porto.

Los mediocampistas mexicanos Erik Lira y ‘Charly’ Rodríguez no han renovado contrato con Cruz Azul y este vence en el verano del 2025, por lo que sería más viable que estos dos jugadores puedan emigrar como agentes libres el próximo mercado de transferencias.

Por otro lado está Kevin Mier, uno de los pilares que tenía Anselmi en La Máquina y que el club recientemente le dio una extensión de contrato hasta 2029, por lo que su posible salida al Porto se va más complicada ya que tendrían que pagar sí o sí a Cruz Azul por su traspaso.

