Kkín Fonseca: 'Tata Martino jugó al empate para beneficio de ambas selecciones'

Francisco Fonseca se lanzó en contra de Gerardo Martino, dejando entrever que planteó el juego de México contra Argentina a "no perder", pero no le salió.

El técnico del Tricolor sorprendió al cambiar su formación a una con una línea defensiva conformada por cinco jugadores, pues prefirió defender que atacar, pero ni así evitó la derrota contra la Albiceleste.

Kikín no puede creer que durante meses se haya debatido quiénes debían de ser los tres delanteros que tenían que ir al Mundial de Qatar 2022 y cuál quedaría fuera de la lista de 26 jugadores, para que en el juego más importante, el Tata jugara sin un nueve nominal.

"El mensaje fue: Voy a salir a que no me hagas gol, a no perder y jugar al contragolpe", dijo el exjugador de Pumas y ahora analista de TUDN.

Kikín cree que el Tata quería que Argentina y México dividieran puntos, pues de esa forma no quedaba mal con ninguna de las dos naciones. "No queda mal con una ni con otra. El empate era perfecto para nosotros y dejaba con vida a ellos", agregó.

De esa manera, México se hubiera tenido que "rifar" contra Arabia Saudita y Argentina hubiera hecho lo propio ante Polonia.

Oswaldo Sánchez se negó a creer lo que insinuó su compañero, pues dijo que por lo menos él sí sigue creyendo en la ética de los entrenadores de las Selecciones Nacionales.

Francisco Fonseca dijo que Gerardo Martino le dio miedo eliminar a Argentina y quitarle a Lionel Messi la oportunidad de ganar la Copa del Mundo, pues se hubiera convertido en un 'villano' de su nación.

