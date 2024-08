Kun Agüero protagoniza pelea con streamer 'Davo' tras eliminación de Boca Juniors

La reciente eliminación de Boca Juniors en la Copa Sudamericana a manos del Cruzeiro generó no sólo molestia futbolística, sino que también un inesperado conflicto entre el exfutbolista argentino Kun Agüero y el streamer Davo Xeneize.

Todo comenzó cuando, durante una transmisión en vivo en compañía de otro conocido streamer, Coscu, el Kun Agüero criticó duramente a Davo por negarse a participar en la emisión tras la derrota de Boca. Agüero, visiblemente molesto, comentó: "Nunca escupas para arriba", en alusión a la actitud del joven streamer de no querer hablar después del partido.

El conflicto se originó porque Coscu invitó a Davo a unirse a la transmisión, pero este último se negó, argumentando no estar de ánimo tras la eliminación de su equipo. Este rechazo provocó la molestia del Kun, quien lo acusó de ser poco accesible.

Por su parte, Davo minimizó la situación, explicando que su negativa no era algo personal contra Agüero: "No soy ni agrandado, ni me creo más que nadie. Simplemente Boca se quedó afuera y no tengo ganas de hablar con nadie", aclaró.

El Kun Agüero es hoy por hoy el tipo más idiota del planeta. Encima Davo es un buenazo de aquellos. pic.twitter.com/xIYINMqbaS — Marian Herrera (@marianherrrera) August 23, 2024

El malentendido no escaló más allá, ya que poco tiempo después Agüero reveló que había hablado con Davo y que ambos habían aclarado la situación: "Recién hablamos con Davo y quedó todo aclarado. Como gente de bien que somos dejamos todo en claro, nos pedimos disculpas y ya está todo ok", concluyó el exfutbolista.

Recién hablamos con Davo y quedó todo aclarado. Como gente de bien que somos dejamos todo en claro, nos pedimos disculpas y ya está todo ok — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 23, 2024

