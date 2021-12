Kun Agüero puso a la venta auto de lujo en 200 mil euros

Es conocido el gusto de muchos futbolistas por los automóviles de lujo, como la colección de Cristiano Ronaldo. Aunque hay algunos jugadores que se llegan a arrepentir de las compras que hacen.

Tal es el caso de Sergio Agüero, quien se quiere deshacer de un Lamborghini Aventador, que adquirió en 2014 cuando jugaba en el Manchester City.

"No sé por qué diablos me compré un Lamborghini. Debe haber recorrido unos mil 200 kilómetros en seis años, apenas lo he usado. He estado pensando durante dos años por qué lo compré, pues ahora lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia. Tiene telarañas y todo", reveló el ahora futbolista del Barcelona en una entrevista para la televisión argentina hace algunos meses.

Este auto, que ya no es del interés del Kun, está tasado en más de 200 mil euros.

El Lamborghini Aventador es un vehículo con un motor con potencia de 700 caballos y que alcanza una velocidad máxima de 350 kilómetros por horam, que tiene los interiores de Arancio Dryope y posee todos los lujos que uno puede imaginar en un coche, como por ejemplo, un espectacular capó transparente para poder ver el motor.

