Tyson Fury confesó que bebe hasta 15 cervezas antes de subir al ring

Tyson Fury, campeón del mundo peso pesado por el CMB, confesó un particular método para alcanzar el éxito en el boxeo profesional. El británico reveló que previo a subir al ring bebe hasta 15 cervezas.

"A menudo he tomado 15 cervezas antes de las 15 rondas de sparring y aun así los destrozo. Si estoy mintiendo, entonces Dios puede derribarme. Recuerdo una noche que tomé 14 cervezas y luego hice sparring a tres de los diez mejores pesos pesados y los golpeé a todos. Si no te diviertes, el deporte se vuelve demasiado serio y terminas perdiendo", declaró Tyson para The Sun.

Fury, que retuvo su faja ante Deontay Wilder el pasado 9 de octubre, destacó además que siempre se ha tomado el deporte con cierta ligereza y que de ese modo ha conseguido alcanzar el éxito en su disciplina.

"No actúo como un profesional y no vivo en el gimnasio toda la semana porque eso no logra nada. Si llegas a tiempo, te esfuerzas al máximo y das lo mejor de ti, la triste verdad es que el 99% de las veces no lo harás. Pero si sales dos o tres veces a la semana, es posible que lo consigas", resaltó el campeón.

