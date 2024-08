LA Galaxy se burla de Chivas tras eliminarlos de la Leagues Cup

Chivas se despidió de la Leagues Cup tras caer ante LA Galaxy en los penaltis, pues en el tiempo regular empataron a dos goles. Con este resultado, el Rebaño Sagrado regresa a casa sin pena ni gloria, pues quedó eliminado del torneo entre la Liga MX y la MLS tras sumar dos puntos en dos partidos, pero en ambos perder la ronda desde los 11 pasos.

A pesar de que Fernando Gago destacó que esta derrota se tratara de un fracaso para el Guadalajara, el exequipo de Javier 'Chicharito' Hernández, actual jugador de Chivas, no desaprovechó el momento para burlarse del equipo mexicano y de sus aficionados.

Esta noche se come birria pic.twitter.com/iZJ1IP9oNN — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 5, 2024

Con dos memes, Galaxy no solo venció en la cancha al Guadalajara, sino que también se burló del equipo y de su gente. "Esta noche se come birria", fue lo que posteó LA Galaxy a través de su cuenta de X, antes Twitter. Sin embargo, las burlas no pararon ahí.

En otra publicación en dicha red social, el equipo de la MLS revivió el mítico video de Gonzalo, donde posteó el filme con la leyenda: "YA GONZALO", junto a dos emojis de llanto de tristeza. "La burla de toda Concacaf"; "Ya nadie los respeta", fueron algunos comentarios de aficionados a cerca de este video.

Con este resultado, Chivas se despide de la Leagues Cup y regresará a casa para preparar su retorno a la Liga MX. Aunque cabe recalcar que, es la segunda vez consecutiva que Guadalajara no avanza de la Fase de Grupos en este torneo entre la MLS y e balompié mexicano.

