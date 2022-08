Lewis Hamilton: Rechazó salir en Top Gun junto a Tom Cruise

Las estrellas mundiales han tenido intervenciones en el cine memorables, como la incursión de LeBron James y Michael Jordan en ‘Space Jam’ o cameos como el de David Beckham en el ‘Rey Arturo’. Es por eso por lo que Lewis Hamilton no se quería quedar atrás y una de sus más recientes ilusiones era llegar a la gran pantalla.

El piloto de Mercedes tuvo esa oportunidad gracias a su relación con Tom Cruise, quien es un amigo cercano del británico que incluso fue a verlo en la carrera pasada en Silverstone.

Pero la relación entre Hamilton y Cruise es más lejana, pues tienen años de ser amigo, el multicampeón de Fórmula Uno comentó que visitaba al actor en su rodaje de 'Misión Imposible' desde altas horas de la mañana, pues le fascinaba el mundo del cine.

Hace un par de años se confirmó que la franquicia de Top Gun sería revivida, y de hecho ha sido una de las más taquilleras de este 2022 y en una entrevista con Vanity Fair, el piloto confesó que era un sueño aparecer en el filme, pero no lo pudo concretar finalmente.

“Cuando me enteré que se iba a hacer la segunda, me dije: ‘Dios mío, tengo que preguntarle. No me importa el papel que sea. Incluso barrearé algo o estaré en la parte de atrás barriendo'”, contó.

Sin embargo, el rodaje de película coincida con su calendario en la Fórmula Uno, por lo que no pudo abandonar su puesto como piloto y vio frustrado su sueño de ser actor en una película de Hollywood, en lo describió como: “La conversación más decepcionante de su vida” al comunicar que no podría estar en Top Gun.

