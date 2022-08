Luis García explotó contra un usuario de TikTok: 'De delanteros sé un chin… más que tú'

Se enojó. Luis García Postigo, exjugador de la Selección Mexicana, se enganchó con un usuario de la plataforma TikTok, donde tiene mucha actividad con sus seguidores en un formato de ‘preguntas y respuesta’.

Todo inició cuando una persona le preguntó que quién creía que sería el capitán del Tricolor en el Mundial de Qatar 2022, donde dijo que estaba entre Héctor Moreno, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Héctor Herrera o le propio Raúl Jiménez, y los etiquetó como “vacas sagradas de la selección”.

De inmediato generó polémica y otra persona respondió: “No sabía que Raúl Jiménez era una vaca sagrada, una semana defendiendo al Chicharito, usted su es un chiste. No hay que ser un mago para ver sus preferencias”, lo que caló en el analista de TV Azteca y le respondió con enojo.

“Normalmente no contesto a estúpidos, trato de ignorarlos, pero hoy no te puedo ignorar. No tengo ninguna preferencia, yo no defiendo a nadie, sólo doy mi opinión. Que de centros delanteros sé un chingo más que tú porque jugué ahí y llevó 30 años analizando el futbol.

“De futbol sé un chingo más que tú, en todos los sentidos. Pero de delantero, ahí sí cállate la boca y escucha porque sí te doy una catedra. No tengo ninguna preferencia, con ninguno de los dos me llevo; ni con Raúl ni con Javier Hernández”, contestó el Doctor García con un tono molesto.

Luis García es consciente de la actualidad de la Selección Mexicana, por lo que destacó que Raúl Jiménez será el delantero titular y que Chicharito Hernández no será tomado en cuenta por el Tata Martino para ir al Mundial de Qatar 2022.

“Jiménez va a ser el titular contra Polonia y de mí te acuerdas, Hernández seguramente no va a la Copa del Mundo y de mí te acuerdas. No hables tanto, escucha más”, finalizó.

