Lionel Messi aseguró que le gustaría tener una foto con Michael Jordan, a quien considera el verdadero GOAT

El astro del fútbol mundial, Lionel Messi, expresó su admiración por Michael Jordan, legendario jugador de la NBA, y reveló su deseo de conocerlo y tomarse una foto con él.

En una reciente entrevista con el periodista argentino Juan Pablo Varsky, Messi, quien este lunes cumplió 37 años, confesó que a pesar de no ser un gran conocedor del baloncesto, reconoce la grandeza de Jordan como figura deportiva.

"Me han pedido tantas fotos, ¿por qué yo no puedo tener una con él? Es lo más groso (grande) que hay, ¿no? No sé mucho de básquet tampoco, ni soy muy seguidor, pero fue un referente en todos los deportes", dijo Messi.

El delantero del Inter de Miami se lamentó por no haber podido presenciar en directo la carrera de Jordan, quien dominó la NBA durante la década de los 90, ganando seis campeonatos con los Chicago Bulls y obteniendo cinco premios MVP.

Messi llegó a la MLS después de su paso por el Paris Saint-Germain.

