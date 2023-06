Lionel Messi será protagonista de una docuserie en Apple TV

Lionel Messi se convierte en el protagonista indiscutible de una emocionante serie documental que llegará a la plataforma de streaming Apple TV+. Este martes, la compañía anunció oficialmente la producción de una serie de cuatro partes que promete mostrar al aclamado futbolista argentino como nunca antes se ha visto. Los fanáticos tendrán un acceso exclusivo tras bambalinas, sumergiéndose en la vida y la carrera de Messi, un ícono del fútbol mundial.

La serie documental, aún sin título, se enfoca en la trayectoria del jugador en la selección argentina y sus impresionantes participaciones en la Copa del Mundo. Apple TV+ ha unido fuerzas con SMUGGLER Entertainment para llevar a la pantalla esta producción que promete ser épica.

El rodaje tuvo lugar en tres ubicaciones clave: París, Qatar y Argentina. Además, la serie captura la histórica victoria de Messi en el Mundial de Qatar 2022, donde el talentoso futbolista obtuvo su séptimo Balón de Oro, consolidando aún más su legado en el deporte.

En esta docuserie sin precedentes, Messi relata en sus propias palabras la historia definitiva de su extraordinaria carrera con la selección argentina. Los espectadores podrán tener una mirada íntima y profunda de su búsqueda incansable por la gloria en la Copa del Mundo, con el objetivo de dejar un legado duradero para el fútbol argentino y para sus seguidores en todo el mundo.

La serie documental, compuesta por cuatro episodios, sigue de cerca a Messi a través de sus cinco participaciones en la Copa Mundial de la FIFA, culminando en su victoria en la edición de Qatar 2022. Las cámaras capturan todas las acciones y decisiones tomadas por el astro argentino en cada uno de los partidos, incluyendo la final, considerada una de las más emocionantes en la historia de los Mundiales.

El proyecto cuenta con un equipo de renombrados productores encabezados por Tim Pastore, ganador del premio Emmy por su trabajo en "Free Solo" y "Jane". A su vez, Patrick Milling Smith y Brian Carmody, ganadores del premio Emmy y Tony, y Matt Renner, también ganador del premio Emmy por su participación en "Sin límites con Chris Hemsworth", se unen como productores de la serie a través de Smuggler Entertainment. Jon Henion, conocido por "Welcome to Wrexham", y Juan Camilo Cruz, de "In Her Hands", también forman parte de este destacado equipo.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: LAPORTA ARREBATA CELULAR AL ESTILO BAD BUNNY A AFICIONADO QUE LE PREGUNTABA POR MESSI