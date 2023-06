PSG: Christophe Galtier no continuará en el equipo, asegura prensa francesa

El Paris Saint-Germain comenzará su reestructuración de cara a la siguiente temporada, Lionel Messi y Sergio Ramos no continuarán en el equipo parisino, Neymar está próximo a salir del club y Marco Asensio pinta para llegar como primer refuerzo para el cuadro de la Ciudad Luz.

Ahora, de acuerdo a diversos reportes de la prensa francesa, el entrenador galo Christophe Galtier no continuará en la entidad parisina, siendo el primer cambio significativo a nivel directivo que hará Nasser Al-Khelaïfi.

Tras los festejos, Galtier aseguró que se reunirá con los dirigente qatarís para saber qué pasará con su futuro de cara a una nueva reestructuración en el conjunto que busca ganar la primera Champions League en la historia.

A pesar de que hay muchos nombres para relevar a Galtier, aún no hay nada seguro, primero tendrán que deliberar si el entrenador Campeón de Ligue One continuará o no con el equipo donde milita Kylian Mbappé.

