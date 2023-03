Luis García descarta problemas con Ochoa tras críticas del Tri: 'No es personal, ya no la van a hacer mejor'

Luis García, explicó que no tiene nada personal en contra de Memo Ochoa a quien considera que debe hacerse 'a un lado' en la Selección Nacional para darle paso a jugadores jóvenes.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el 'Doctor García' volvió a tocar el tema donde destacó que las 'vacas sagradas' ya no deben ser llamadas con el Tri.

“Lo hacen personal, pero no es con Ochoa ni con nadie. Yo me refiero puntualmente a la vieja guardia, a las “vacas sagradas” y ahí hay varios: Ochoa, Moreno, Layún y Márquez que se fueron hace algún tiempo, Guardado que anunció que no iba a venir, Herrera”, sentenció.

Finalmente, Luis García puntualizó que la razón por la cual los futbolistas buscan seguir con el Tri es por mejorar su récord personal.

