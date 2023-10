Mamá de Baños 'defiende' al Turco! El directivo fue 'regañado' por hablar mal de Mohamed

El tema más candente del Clásico Capitalino fueron las señas de Antonio Mohamed que hizo a la banca del América, en donde insinuó que compró el árbitro del partido.

Es por eso por lo que Santiago Baños salió a defender a su equipo al contradecir a Mohamed y recordarle que él dirigió al América. Sin embargo, esa pelea ya quedó olvidada, pues el directivo azulcrema entre bromas dijo que su mamá lo regañó.

“Ya no hablaré del tema. Hasta mi mamá me habló para decirme por qué me estoy peleando con el Turco, entonces ahí le dejo”, señaló Baños en entrevista con Fox Sports.

Además, hablo del paso del equipo, al asegurar que espera que el liderato se refleje en la Ligulla.

“Nos hace falta dar el paso en Liguillas, eliminados en dos Semifinales seguidas y necesitamos hacer algo diferente. Lo primero es quedar entre los primeros cuatro lugares, André está muy concentrado en cómo jugar la Liguilla, llegar en lo mejor anímica y futbolísticamente”, explicó.

