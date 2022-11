Mario Carrillo explotó tras 'burla' de Pietrasanta: 'Te voy a bailar la ...'

En entrevista para Saga Fut, programa donde sale Jorge "El Burro" Van Rankin y Juan Carlos Gabriel "El Potro" De Anda, el presentador de la cadena ESPN, Jorge Pietrasanta, contó la vez que por burlarse de Mario Carrillo, el profe explotó contra él.

El comunicador contó un par de anécdotas en donde detalló como un día, con lo serio que suele ser el extécnico de las Águilas del América, se puso a bailar, algo que, en específico, a Pietrasanta le causó mucha gracia.

"Se va a enojar otra vez conmigo, pero… un día se puso a bailar en un programa, pero él es muy serio, hasta eso si le mueve, pero un día que pasa ahí con Jose Ramón y vamos que lo mejor de la semana o no sé que, y entonces se queda pensando, así parece que se le va la onda y entonces le digo "mientras báilanos Mario"… uuuta, no le hubiera dicho "te voy a bailar la no sé que" y se puso…", comentó

Jorge Pietrasanta y Mario Carrillo actualmente son compañeros en varios programas de la cadena ESPN, compartiendo espacios en Futbol Picante o en Sportscenter como analistas.

