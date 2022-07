Mauro Lainez pidió mismas oportunidades a jugadores mexicanos: 'Hay falta de confianza'

Luego de salir de las filas del Club América, el jugador Mauro Lainez llegó como refuerzo para este torneo Apertura 2022 de FC Juárez donde buscará tener la titularidad.

"La verdad que lo que yo buscaba era volver a recuperar mi nivel futbolístico, ya que los últimos seis meses no tuve tantos minutos en América y creo que ahí vamos. He entrado de cambio, quiero ser titular con este equipo, quiero lograr cosas importantes con este equipo y el cuerpo técnico, la verdad, me apoya mucho", dijo en entrevista para ESPN.

De igual manera, Lainez opinó sobre la escasez de goles en los delanteros mexicanos y aseguró que muchas veces las oportunidades en equipos estelares se les dan a los extranjeros, debido a la poca confianza que hay en los nacionales.

"La Liga MX igual se ha vuelto muy competitiva, han traído jugadores de buena calidad y yo creo que es falta de confianza (en el jugador mexicano). Al final del día, si ves en los equipos estelares, los delanteros son extranjeros y creo que tenemos que confiar un poquito más en los mexicanos, tenemos que darles esa posibilidad, esa oportunidad, así como se le dan a otros jugadores. Todo eso es de mucha utilidad para el jugador mexicano y nosotros como mexicanos seguir demostrando que podemos estar ahí y no darnos por vencidos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLB: BAD BUNNY PARTICIPARÁ EN EL JUEGO DE CELEBRIDADES EN LOS ÁNGELES