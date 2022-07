Esposa de Dani Alves: ‘Yo no decido su futuro, pero nunca desearía ir a un país fuera de Europa’

La novela sobre el futuro de Dani Alves sigue dando de qué hablar, y ahora su esposa Joana Sanz rompió el silencio y aclaró lo que se ha rumorado dentro de México, dejando que ella no decide sobre el futuro del futbolista.

Y es que, en varios medios mexicanos se ha informado que la pareja de Alves no quiere arribar a nuestro país y sí a Brasil, de donde también hay ofertas por el exjugador del Barcelona, y ese sería el impedimento de Dani por fichar con los Pumas de la UNAM.

Tras esta información, Joana Sanz comentó que no es verdad, pues ella no decide sobre el futuro de Dani Alves, además de que no quisiera ir a ningún país que no esté dentro del continente europeo.

“Periodistas que si no tienen noticia, se la inventan. Me gustaría saber por qué siempre se le achacan a las mujeres los éxitos, fracasos o decisiones de los hombres. Yo no opino en decisiones que puedan interferir de manera negativa en el futuro de alguien, porque si se da esa negativa, no quiero que miren para mi lado.

“Otra cosa, ese deseo que me adjudicáis me resulta gracioso ya que nunca tendria como deseo de destino un país fuera de Europa. Aquí no depende lo que yo desee o venga mejor, depende el objetivo que tiene por cumplir mi pareja y yo apoyo sobre cualquier cosa.

“Hay que sentirse realizado en la vida y no abandonar nunca los objetivos por comodidad. Así que respeten con el respeto que todos nos merecemos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que tras el mismo rumor, Dani Alves salió en defensa de su esposa, pues en Twitter mandó un mensaje: “No sé que pasará, pero solo dijo que no inventen… así que no jodan e (y) viva México cabrones”.

No se que pasará pero, Solo dijo que no inventen… así que no jodan e viva México cabrones https://t.co/ULc9t32vmy — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 14, 2022

Hay que recordar que Andrés Lillini comentó previo al juego ante Celta de Vigo que la directiva de Pumas no le había dado noticias sobre la llegada de Dani Alves al Pedregal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: CHISPA VELARDE ‘ALBUREÓ’ A JUAN DINENNO EN UNA ENTREVISTA