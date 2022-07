Pumas: Chispa Velarde ‘albureó’ a Juan Dinenno en una entrevista

Juan Ignacio Dinenno se ha caracterizado por ser un futbolista goleador y que se divierte en la cancha, pero ha dejado ver que le entiende a los albures mexicanos y ya le da la vuelta a eso que se puede mal entender.

Y es que, durante una entrevista con Efraín Velarde, el también jugador de los Pumas le preguntó sobre su hijo menor, que nació en México y que le dará la ciudadanía permanente en un par de años, pero causó risa lo que siguió en la charla.

“¿Te gusta el chile? Eres de los pocos argentinos que come chile, eh”, dijo el Chispa. Avivado, Dinenno contestó: “No sé si me estás albureando. Sí me gusta la comida picante, para que no se malinterprete”, dijo entre risas.

Sobre vivir en la Ciudad de México, Juan Ignacio Dinenno dijo que no sabe cuándo hay ‘smoke’ demás en la ciudad y que el tráfico no le ha tocado porque vive cerca del club, pero contó que a los temblores sí le tiene miedo y narró un pequeño recuerdo que le tocó uno en Acapulco.

“Los temblores sí, pero son poco por suerte. Pero esos sí me asustan. En Acapulco estuve a nada de aventarme por el balcón, estuvo duro, encima estaba durmiendo. Nos ha tocado en Chile, Ecuador, estamos medio familiarizados, da más miedo por los hijos que por uno.

“Pero no la hemos pasado mal, solo el de Acapulco, estuvo durísimo, tronaba todo, no hubo aviso y fue de más a menos, al revés”, narró Dinegol.

