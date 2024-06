¡Messi tuvo la culpa! Periodista argentino casi a los golpes con aficionado

El polémico periodista argentino, Flavio Azzaro, vivió un momento intenso con hincha de la Albiceleste en la previa de la inauguración de la Copa América entre Argentina y Canadá, que terminó por resolver el equipo sudamericano 2-0.

Todo ocurrió cuando el periodista se encontraba haciendo un vivo para su canal en los alrededores del estadio cuando un fanático se le acercó con cámara en mano para restregarle en la cara las duras críticas que hizo en su momento sobre Lionel Messi.

El aficionado le recordó algo más que Lionel Messi, mientras grababa en acto que casi llegaba a los golpes en plena vía pública.

“Memoria, argentinos, memoria. Que no vuelva a pasar que el periodismo barato nos haga sentir que tenemos que ir en contra de nuestros jugadores por un poquito de cámara”, relataba el hincha mientras grababa el momento.

Tras lo sucedido, Azzaro habló en su canal de YouTube de lo vivido durante el debut de Argentina y el bochornoso momento con el aficionado que lo increpó

“A mí no me molesta que alguien me critique, porque vivo de eso y está buenísimo. Podés charlar, discutir y llegar a un punto en común o no.”

El reclamo del aficionado se dio tras las críticas del periodista en su momento a Messi, donde quería que renunciara a la selección tras no ganar nada, esto antes de ganar la Copa América 2021 y el Mundial en Qatar.

