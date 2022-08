Mujer declaró en contra de Benjamin Mendy: 'Me tocó íntimamente'

Benjamín Mendy, jugador del Manchester City y quién fuese separado del plantel desde el 2021, continúa en el ojo del huracán, el jurado popular del Tribunal de la Corona de Chester escuchó la declaración ante la Policía de la tercera denunciante contra Benjamin Mendy.

La joven declaró que el futbolista francés la tomó por la vagina en la cocina de su mansión, esto mientras se llevaba acabo una fiesta de Año Nuevo.

"Iba a ver qué había en la cocina y fue entonces cuando me agarró la vagina. Mi vestido estaba suelto, era como un vestido de falda skater... Tenía ropa interior puesta, pero literalmente sentí que sus dedos tocaban mi vagina. Diría que duró un par de segundos", declaró la víctima al jurado y publicó Daily Start.

Tras la agresión, Mendy le preguntó el motivo de su molestia afirmando que se veía mejor cuando sonreía: "Seguí bebiendo y mantuve las distancias con él durante todo el tiempo que estuvimos en la piscina. Pero se me acercó a la cara y me dijo: "estás mejor cuando sonríes", mencionó al jurado.

El francés de 28 años, ofreció disculpas a la joven por lo sucedido, “dijo que lamentaba mucho no haber querido hacerme sentir incómoda y juró por Dios que no tenía la intención de hacerme sentir incómoda y que esa no era su intención", añadió la víctima.

Mendy podría enfrentar de 5 a 20 años de cárcel, pero también se dice que podría recibir una sentencia de cadena perpetua. Tras las múltiples acusaciones (9), el lateral izquierdo se ha declarado inocente.