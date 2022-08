Burro Van Rankin reveló que Gómez Junco quería ‘matar’ al Compayito

Lo odiaba. Jorge Van Rankin reveló que Roberto Gómez Junco quería ‘matar’ al Compayito, interpretado por Jorge Edson Zúñiga, ese personaje que hacía reír por ser una mano hablante y llena de albures.

En Saga Fut, junto con Pablo Fernández y Juan Carlos Gabriel de Anda, el Burro Van Rankin reveló que Gómez Junco, en su etapa con Televisa, odiaba de verdad al Compayito.

Y es que todo inicio cuando el hijo de José Ramón Fernández reveló cómo fue que se inclinó por la comedia, pues en Mundiales y en Juegos Olímpicos acompañó a su padre y siguió los pasos de Andrés Bustamante (el Güiri-Güiri) y de Víctor Trujillo.

“En Mundiales y Juegos Olímpicos me le pegaba a Andrés Bustamante y Víctor Trujillo, encantaba lo que hacía, sus rutinas y me enamoré de eso”, recordó Pablo Fernández en dicho programa.

También contó cuando le era difícil hacer los sketches de comedia, pues cuando imitaba a su padre se encontraba Jorge Valdano, César Luis Menotti y Gómez Junco en la mesa de debate.

“A mi papá le dije que quería imitarlo y accedió. Incluso a que le hiciéramos un molde de su cara. Era muy difícil entrar a esas mesas porque estaban Valdano, Menotti, el cabrón de Gómez Junco que se mordía los cachetes para no reírse”, contó.

Fue ahí cuando el Burro sacó el tema Gómez Junco-Compayito. “Ahora que habla de Gómez Junco, cuando estaba en Televisa quería matar al Compayito, lo odiaba en serio”. (Inicia en el minuto 56:30)

BROMA A SU PAPÁ EN ESPN

Por último, narró cuando le aventó un pastel a Joserra en el aniversario de Los Capitanes en ESPN, le manchó la corbata y el pelo, cosas ‘sagradas’ para su padre, por lo que se tuvo que esconder en los baños.

“Era aniversario de Los Capitanes y se quiso hacer el chistoso embarrándome el pastel de la celebración, yo estaba caracterizado del Cuau y me quedé con el pastel en las manos y dije: ‘Ahora es cuando’ y que se lo embarro.

“La bronca es que le ensucié su corbata y para él era sagrado, igual que el pelo. Salí del programa, me fui corriendo al baño a quitarme la máscara y ahí me quedé, me habló el chofer; 'te está buscando tu papá por todo ESPN y está encrabonadísimo'. Yo solo escuchaba a mi papá gritando: ‘¿Dónde está el hijo de la chingada?’”.

