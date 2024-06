NFL prepara película romántica de Navidad, inspirada en relación de Travis Kelce y Taylor Swift

Travis Kelce subió al escenario en el Estadio de Wembley, como parte de los bailarines de Taylor Swift previo a la interpretación de I Can Do It With a Broken Heart en The Eras Tour. Con ello, la relación que se hizo oficial en septiembre del año pasado, cuando la cantante asistió por primera vez a un partido de la NFL de los Kansas City Chiefs, tuvo un nuevo episodio digno de una comedia romántica.

Tan grande es lo que ha provocado la relación de la cantante con el ala cerrada, que la propia liga, en asociación con Hallmark, ya prepara una película navideña inspirada en este romance. De acuerdo con el medio Entertainment Weekly, la producción comenzará el próximo mes en Kansas City, Missouri, e incluso algunas escenas se filmarán en el Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs.

Holiday Touchdown, comedia romántica inspirada en Travis Kelce y Taylor Swift

Según los reportes, el nombre de la película será 'Holiday Touchdown: Una historia de amor con los Chiefs' y estará protagonizada por Tyler Hynes, Hunter King y Ed Begley Jr.. La película formará parte del programa anual ‘Countdown to Christmas’ de Hallmark. "Alana (King) está segura de que la historia de toda una vida de su familia como superfans de los Kansas City Chiefs les convierte en favoritos para ganar el concurso de Fan del Año del equipo".

"Derrick (Hynes), director de compromiso con los aficionados, tiene la tarea de evaluar cómo Alana y su familia se comparan con los otros dos finalistas. A medida que la pareja pasa tiempo junta, queda claro que hay chispa entre ellos", se lee en la sinopsis de la producción. "Sin embargo, cuando el sombrero de la suerte del abuelo de Alana (Begley) desaparece, ella empieza a dudar de todo lo que creía sobre el destino e incluso se cuestiona su futuro con Derrick, es decir, a menos que un poco de magia navideña pueda lanzar un Ave María".

¿Cuándo regresará Taylor Swift a la NFL?

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles de la filmación de esta película y si Travis Kelce o Taylor tendrán alguna participación. Sin embargo, la cantante continúa con su gira en Europa, donde se presentará en Países Bajos la próxima semana. Luego pasará por Italia, Alemania, Polonia, Austria y regresará a Londres en agosto.

Será hasta octubre que vuelva a presentarse en Estados Unidos, en Miami, Nueva Orleans e Indianápolis. Por lo que es probable que esté presente en el kickoff ante los Ravens el jueves 5 de septiembre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ELÍAS AYUB DEFIENDE A JAIME LOZANO TRAS DERROTA ANTE VENEZUELA: "EL SISTEMA NO FUNCIONA"