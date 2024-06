¡Viva el amor! Travis Kelce participa en el show del concierto de Taylor Swfit

Durante su tercer show del Eras Tour en el estadio Wembley de Londres el domingo 23 de junio, Taylor Swift tuvo un invitado muy especial: su novio Travis Kelce.

La superestrella del pop, de 34 años, sorprendió a la multitud al jugador de los Kansas City Chiefs, también de 34 años, al escenario con ella.

Vestido elegantemente con esmoquin y sombrero de copa, Kelce se unió a Swift para su cambio de vestuario en “I Can Do It With a Broken Heart”. Este segmento, introducido por Swift cuando incorporó el álbum “The Tortured Poets Department” a la gira, fue una novedad tanto para el jugador como para la cantante.

Kelce reemplazó al bailarín habitual que carga a Swift en el escenario, llevándola con una sonrisa de oreja a oreja y depositándola suavemente en un sofá rojo en el centro del escenario.

La multitud no pudo contener su entusiasmo, rugiendo fuertemente mientras el profesional de futbol levantaba a la cantante sin esfuerzo.

Además, Kelce participó en el resto del segmento, ayudando con el falso retoque de Swift mientras se cambiaba de ropa, espolvoreándose la cara con polvos. La aparición de Kelce fue un momento inolvidable para los fans, añadiendo un toque especial al ya espectacular show de Swift en Londres.

