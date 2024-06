‘Don Beto’ se olvida de Pumas y crea nueva porra para México en la Copa América

El popular aficionado de los Pumas conocido como ‘Don Beto’ en las redes sociales y que se hizo popular por crear porras para el conjunto felino, esta vez se olvidó de su equipo en la pretemporada y se enfocó en crear una porra para alentar a México durante la Copa América.

El famoso ‘Don Beto’ subió una porra a su cuenta de Tiktok para apoyar a la Selección Mexicana en cada saque de banda a favor que tenga durante la Copa América, aunque en realidad se trata de un ‘remake’ de una porra que ya había creado para los Pumas.

“¡Vamos México, México! ¡Venga México, México! ¡Vamos México, México! ¡Vamos México, México!”, cantó ‘Don Beto’ en sus redes sociales.

Don Beto se cansó de "crear" porras culeras para los Pumas, así que decidió expandir sus horizontes e incursionar ahora con la Selección Mexicana. Después de Caramelo y Caramelo Jr, es la persona a la que más deseo hacerle daño y detesto en esta vida. pic.twitter.com/BPcA02DpS9 — Goyito (@ElG0yit0) June 23, 2024

A pesar de que en su momento el primer cantico de ‘Don Beto’ se volvió bastante popular y llegó a ser cantado en el Estadio Olímpico Universitario durante los partidos de Pumas, los usuarios de redes sociales parecen ya no estar a favor de las creaciones de viral aficionado de los universitarios.

El video de la nueva porra de México tiene ya más de 150 mil reproducciones desde que ‘Don Beto’ lo subió a redes sociales, pero no recibió una respuesta positiva por parte de los aficionados mexicanos y tal parece que no trascenderá y el cantico no será escuchado en la Copa América.

