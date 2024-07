'No era penal': La 'burla' que recibió la arquera mexicana-neerlandesa en París 2024

Luego de la medalla de bronce para las aztecas en tiro con arco, dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024, sigue la historia de la mexicana naturalizada neerlandesa, Gabriela Schloesser, quien dice seguirse sintiendo más mexicana que neerlandesa, y quien también se siente orgullosa por la presea para el equipo mexicano.

La nacida en Tijuana, aseguró en los micrófonos de la televisión, sobre la emoción de ver a México triunfar, y de los comentarios de algunos aficionados presentes.

"Escuché en algún momento también el no era penal, ese no me gustó tanto, pero sinceramente yo sé los agradezco mucho (el apoyo de los fanáticos cuando tiraba)" comentó con risas Gabriela en entrevista para Marca Claro.

Cabe señalar que Gabriela Schloesser no representa al equipo mexicano femenil de Tiro con Arco por temas burocráticos y ya desde hace tiempo compite para Países Bajos.

