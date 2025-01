¡Noches mágicas de Champions! Aficionados de Young Boys despidieron efusivamente a un niño

El conjunto escocés del Celtic venció por la mínima a los suizos del Young Boys. En un partido donde parecía que el Celtic no encontraba la meta visitante, un autogol en los últimos minutos provocó la victoria de los Celtas.

El equipo de la capital de Escocia consiguió tres puntos que prácticamente los apunta en la busca de un boleto para la reclasificación de Champions.

Celtic | AP|

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche fue en las gradas de Celtic Park. Un pequeño niño, llamado Joshua no quiso abandonar Celtic Park hasta realizar una espectacular escena en el estadio ubicado en Glasgow.

El joven Joshua se acercó a donde se encontraba la hinchada del club suizo, mostrando mucho respeto y aplaudiendo. Los aficionado del Young Boys correspondieron el cariño del niño, donde hicieron la llamada ‘ola’ y le regalaron una bufanda del equipo suizo.

Thanks to the entire BSC Young Boys support at Celtic Park tonight who gave my wee fella Joshua his very own, unforgettable and special moment 👏 ☘️



Safe journey home to you all and what a great support 🇨🇭 @BSC_YB pic.twitter.com/8IuMZlrXem

— Kevin McLaughlin (@K7_CMU) January 22, 2025