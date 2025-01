¿Cuándo y cómo ver la UEFA Champions League este miércoles 22 de enero?

Continúa la fecha 7 de la Fase de Liga de la Champions League donde ya se empieza a vislumbrarse los equipos que entrarán de manera directa a los Octavos de Final, mientras que en la reclasificación estará a vapor latiente.

Por lo pronto luego de la primera ronda de esta jornada, este miércoles sigue en marcha desde Alemania RB Leipzig que luce eliminado buscará sus primeros puntos ante Sporting Lisboa que necesita la victoria para mantener la esperanza en la competición.

Feyenoord l CRÉDITO X:ChampionsLeague

Entre los platillos fuertes de este día, Feyenoord de Santiago Giménez recibe al Bayern Munich ambos siguiendo en busca de acceder entre los primeros ocho.

En Francia un duelo que sacará chispas será el París Saint-Germain recibiendo en el Parque de los Príncipes al Manchester City de Pep Guardiola que en estos momentos estarían despidiéndose del torneo.

Arsenal quiere catapultar su pase entre los primeros puestos de la Champions League cuando reciba a un complicado Dinamo Zagreb que quiere quitarle el boleto a uno de los grandes de Europa en la reclasificación.

Real Madrid l CRÉDITO X:ChampionsLeague

Finalmente en el Santiago Bernabéu el Real Madrid quiere afianzarse en la reclasificación ante un modesto Salzburgo que solo una serie de combinaciones permitiría meterse a la repesca.

Leipzig vs Sporting Lisboa l 11:45 hrs l Caliente TV

Shakhtar vs Stade Brestois l 11:45 hrs l Caliente TV

Sparta Praga vs Inter de Milán l 14:00hrs l Caliente TV

Feyenoord vs Bayern Munich l 14:00 hrs l Caliente TV

Arsenal vs Dinamo Zagreb l 14:00 hrs l Caliente TV

Milán vs Girona l 14:00 hrs l Caliente TV

PSG vs Manchester City l 14:00 hrs l Caliente TV

Real Madrid vs RB Salzburgo l 14:00 l Caliente TV

Celtic vs Young Boys l 14:00 hrs l Caliente TV

