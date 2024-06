¡Noooo! ¿Por qué no hay Álbum Panini de la Eurocopa 2024?

El verano de selecciones está por llegar para ver a las máximas figuras del continente europeo y americano; sin embargo, hay una pequeña duda, esa es el Álbum Panini de la Eurocopa 2024.

Y es que, no hay álbum de la Euro 2024 a estas alturas, y no habrá debido a que la editorial italiana ya no lanzará ejemplares tras romper relaciones con la UEFA, el último lanzado fue la edición de 2020.

Aunque no está del todo perdido, la UEFA tiene una alternativa para los coleccionistas y esa es Topps, quien lanzó su versión con costo de casi 350 pesos que incluyen tres sobres, mientras que la caja de ocho sobres alcanza los mil 800.

Por su parte, la Copa América si cuenta con Álbum Panini y esta tiene un valor de 99 pesos con cuatro sobres incluidos y la caja con 50 sobres ronda los 900.

