Es oficial, José Mourinho fue contratado por un equipo de México. Así lo dio a conocer el propio entrenador portugués a través de su cuenta de Instagram.

“Hola, soy José Mourinho. Solo te voy a decir una cosa, me acaba de contratar el mejor equipo de México”, señaló The Special One.

Sin embargo, no dio más detalles de la situación y por el momento se mantiene la incertidumbre sobre cuál será el nuevo proyecto de Mou.

Cabe la pena mencionar que Mourinho actualmente es el entrenador de la Roma, equipo al que llego en la temporada 2019-2020. Desde entonces logró darle a La Loba un título de Conference League y un Subcampeonato de Europa League.

El estratega portugués es el único entrenador en la historia en ganar los tres títulos europeos más importantes a nivel de clubes, pues tiene en su palmarés la Champions League, la Conference League y la Europa League.

En su amplia trayectoria tiene un total de 26 títulos, incluyendo todas las ligas de los países que ha dirigido (España, Inglaterra, Portugal e Italia). En su curriculum destaca su paso por el Porto, Inter de Milan, Real Madrid y Chelsea.

