Óscar Jiménez quiere que su esposa Mariana Echeverría sea expulsada de La Casa de los Famosos

No sólo el público ya no quiere ver a Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos, también su esposo, el portero del equipo León, Óscar Jiménez, habría pedido a la producción del reality show la salida de la conductora, según reveló la revista TV Notas.

La razón, según publica dicho medio de comunicación, es que debido a los problemas que ha tenido con algunos de sus compañeros y comportamientos que han sido criticados por parte de los televidentes, la integrante del cuarto tierra está perjudicando su imagen pública, lo que podría afectar su carrera artística.

“Nos empezamos a alarmar con los ataques en redes sociales. La situación se complicó ya que los enemigos de Mariana aprovecharon para desacreditarla. La ‘Wanders lover’ dijo que cuando fue de invitada al programa ‘Me caigo de risa’ fue muy grosera con ella. Sus excompañeros del programa ‘Se vale’ también la atacaron. Raúl Magaña mencionó que trataba muy mal a las bailarinas y que tenía muchas broncas.

“Tania Riquenes señaló que se enteró de que Mariana hablaba mal de ella a sus espaldas. Hasta Faisy, que había dicho que ya no estaban peleados, dijo que mejor se quedaba callado si no tenía nada bonito que decir”, declaró a TV Notas un amigo de la conductora.

La misma fuente aseguró que el exarquero del América tiene la esperanza de que su esposa Mariana Echeverría salga nominada y sea expulsada de La Casa de los Famosos.

“Los fans se empezaron a ir a las redes sociales de Óscar para atacar a Mariana. Le pusieron que cómo la soportaba. Que la sacara del reality. Que se divorciara de ella. Ha sido tanto el acoso que limitó los comentarios en las publicaciones de su Instagram y decidió hablar con la producción. Les dijo que por favor consideraran la posibilidad de que Mariana saliera. Que es madre de familia y esto era muy perjudicial para ella. Que es imagen de varias marcas y en su familia temen que al salir pueda perder contratos.

“Óscar no lo va a reconocer públicamente, pero él lo que espera es que salga nominada y sea expulsada. Sigue hablando con la producción, confiando en que la gente vea las cosas buenas de Mariana y que esto no acabe con su carrera. Su caso es más complicado que el de Adrián, ‘Gomita’ y Ricardo que, a final de cuentas, son irreverentes y más jóvenes. Aunque también pueden salir muy afectados, por su tipo de carrera, no les dañaría tanto como a Mariana. Estamos muy preocupados por ella”, publicó TV Notas.